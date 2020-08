Para los jóvenes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), las manifestaciones del Verano Boricua del 19 no representarán una amenaza a su electorado más joven en los comicios que se avecinan. Por el contrario, destacan que existe una “efervescencia” y “mucho entusiasmo” con su candidato a la gobernación, Juan Dalmau.

“Hay una resistencia de la juventud de mirar los partidos tradicionales como opciones verdaderas, pero como nosotros hemos estado presente en las manifestaciones, nos excluyen de ellos. No nos ponen en el mismo bote. El slogan es: ‘El Partido Popular Democrático (PPD) y el Partidos Nuevo Progresista (PNP) son los mismos, no más PNP y PPD’. Eso es importante para el PIP, aprovechar esa coyuntura y que la juventud no nos vea como esos partidos tradicionales sino como una opción real, genuina y viable. Eso nos da esperanza”, sostuvo la pipiola Adriana Gutiérrez, de 30 años.

PUBLICIDAD

Es por esto que se han activado para atraer a la juventud con diversas estrategias como: la creación del podcast Radio Independencia, reuniones con universitarios para crear foros, la iniciativa en redes sociales ‘Lo que debes saber sobre la independencia’ y mesas alrededor del País para escucharlos. Además, el pasado sábado, Dalmau participó en un conversatorio con jóvenes a través de videollamadas por Zoom.

“No hay duda de que hay una apatía hacia el PNP y PPD. Y lo entiendo. Primero, por aferrarse al colonialismo y, luego, por años de corrupción, de endeudamiento”, añadió Andrés González, de 33 años.

Asimismo, creen que los escándalos recientes derivados del manejo de las pasadas emergencias han animado a la juventud a salir a votar.

“Actos de conducta impropia como las compras fatulas de las pruebas de COVID y las vistas en la Comisión de Salud, continúan enfangando la imagen del PNP y del PPD, que no ha hecho mucho y tampoco tiene credibilidad para cuestionar, pues ellos han tenido muchos actos de corrupción en el pasado”, señaló el también candidato al Senado por el Distrito I de San Juan.

“La gente se ha dado cuenta que, en los momentos de más vulnerabilidad de un pueblo, como en el caso de los terremotos y la pandemia, se esconden suministros, comida. Cuando había gente durmiendo en casetas y toldos, en el piso, sin recursos, sin leche para bebés, pañales, todos esos suministros estaban perdiéndose en almacenes. Lo mismo que pasó en María, ahora los vemos en la pandemia, cómo unos círculos de poder se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad de un pueblo entero”, añadió Gutiérrez, quien aspira a la misma posición.

PUBLICIDAD

Por otro lado, ellos están claros de las críticas de “clasismo” y “machismo” en su partido, pero lo catalogaron como “absurdo y errado”. Más bien, destacan que siempre han sido un partido vanguardista con los temas sociales, que siempre han defendido al ambiente, a la mujer, las luchas de las comunidades pobres y a la comunidad Lgbt+.

Para las próximas elecciones, los independentistas indicaron que poseen varios candidatos entre 28 y 34 años, entre ellos, para alcaldes: Jesús Vélez, para Las Piedras; Antonio Prieto, Fajardo; Ricardo Quiles, Juncos; Fernando Fortuño, Río Grande; y Marcos Collazo, Utuado. Además, mencionaron a Luis Ibrahyn Casiano que corre para senador por el distrito de Mayagüez.

Tanto Gutiérrez como González están seguros de que habrá una mayor participación de los jóvenes en las próximas elecciones,

“Esa juventud, que conoce ahora que tiene la capacidad de cambiar las cosas, tiene que traducir los esfuerzos que se hacen en la calle. Tienen que entender que se puede traducir el día de las elecciones, a través del voto… La juventud fue protagonista en el Verano del 19 y puede serlo en las próximas elecciones”, expresó la graduada de Derecho de la Universidad Interamericana.