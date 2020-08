Para el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, la decisión del Tribunal Supremo de continuar con las primarias este próximo domingo en los colegio de votación en los que nunca llegaron las papeletas o en los que no se votó por ocho horas es “la manera mas adecuada para atender la grave crisis de las primarias”.

Mientras, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, espera que esta decisión le pueda “devolver al país la tranquilidad que merece”.

La decisión del Supremo de continuar con las primarias surge luego de que varios candidatos a la gobernación y una electora demandaran a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En esencia, los jueces del máximo foro acogieron un acuerdo que Rivera Schatz, el presidente del PPD, y el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, tomaron el pasado domingo para posponer la votación en aquellos colegios en los que no había comenzado el proceso hasta este próximo 16 de agosto. En ese momento, existía en toda la Isla un caos, debido a que las papeletas no habían llegado a la mayoría de los pueblos.

Rivera Schatz, por ello, estipuló en un mensaje publicado en Facebook que “esta determinación no quita el mal sabor que provocó las deficiencias de la CEE para llevar los materiales, especialmente las papeletas, a todos los colegios de votación. Confío que la CEE esté alerta y comprometida a no cometer el mismo error. Ahora corresponde a los equipos electorales de ambos partidos convocar nuevamente a sus funcionarios de colegio y observadores para recibir a los electores que no pudieron votar”.

De paso, pidió a los novoprogresistas que salgan a votar.

Torres, por su parte, dijo que se sentía satisfecho con la determinación. Esto, a pesar de que la Junta de Gobierno del PPD había dado la directriz de que se exigiera que las votaciones se realizaran mañana, jueves.

“Me siento satisfecho con la determinación del Tribunal Supremo el cual validó, de forma unánime, las decisiones tomadas por este servidor como presidente del PPD y por nuestro comisionado electoral, Lind Merle Feliciano, el pasado domingo 9 de agosto. La base para dichas decisiones tuvieron como fin principal garantizar la legitimidad del proceso electoral, proteger el voto, al igual que demostrar la más alta sensibilidad hacia aquellos funcionarios de colegio y electores que participaban del proceso”, sostuvo en declaraciones escritas.

También pidió a los populares que salgan a votar. Mientras, le señaló a aquellos que ya votaron que su sufragio será contabilizado según corresponde.

“Tenemos en nuestras manos el poder de defender nuestro sistema democrático a través del voto, ahora más que nunca, para sacar de una vez y por todas a la administración más insensible, incompetente e incapaz en la historia de nuestro país. A nuestro ejército electoral le agradezco su compromiso. Demostremos nuevamente que estamos listos para culminar nuestra primaria. A todos los populares nos toca movilizarnos para culminar este evento con el mismo entusiasmo que comenzó”, puntualizó el también senador.