¿Tienes multas de tránsito?

Sepa que el tiempo se le agota para aprovechar la amnistía de 40% que emitió el gobierno y comenzó el pasado 12 de marzo.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, informó este martes que la amnistía culmina el viernes, 10 de julio, lo que representa alrededor de dos semanas.

En una conferencia de prensa en La Fortaleza, el funcionario detalló que, hasta el momento, miles de conductores se han aprovechado del descuento, pagando 10.3 millones de boletos de infracción de tránsito.

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Por lo pagado, el gobierno ha recaudado ya $71 millones, unos $11 millones más de lo augurado que se captaría con esta amnistía.

González Montalvo auguró que, cuando termine la amnistía, habrán recaudado alrededor de $75 millones.

Las multas se pueden pagar a través del CESCO Digital o en una de las oficinas de los Centros de Servicios al Conductor alrededor de la Isla.

El beneficio, establecido por la Ley 1-2026, aplica a multas elegibles emitidas en o antes del 1 de enero de 2026.

Esta amnistía promueve el pago acelerado de las multas expedidas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso o por faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permisos de vehículos de motor o arrastre (marbete) u otras infracciones. Se trata de un descuento del 40% de la totalidad de la deuda, incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades por concepto de dichas multas. Aplicará a todo conductor sin limitación con respecto a la categoría de su licencia.

El secretario del DTOP informó que este dinero recaudado en la amnistía “se va a reinvertir en carreteras a través de todo Puerto Rico”.

Informó que al cierre del año fiscal, que es hoy, el DTOP ha invertido $401 millones en el mejoramiento de carreteras en toda la Isla.