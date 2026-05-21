Pese a que miles de contribuyentes se quedaron con las ganas de verificar sus cuentas para verificar cuánto dinero podrían recibir del prometido alivio contributivo, el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) no enfrentó problemas en la mañana de ayer, miércoles.

Según aseguró el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, “ciertamente cerca de 800,000 personas durante la mañana de ayer accedieron al sistema y el sistema no colapsó, simplemente pues estábamos preparando para el comienzo de los desembolsos en la tarde”.

El funcionario, en una conferencia de prensa en a Fortaleza, no explicó la razón por la que un preparativo de esos cheques de alivio contributivo enviados ayer a 221,381 privó a los cibernautas a entrar a su cuenta de SURI.

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Mensaje que salía en el portal de SURI ayer en la mañana. ( Captura )

Lo contradictorio de las declaraciones es que el funcionario aceptó que la inhabilidad de entrar a SURI llevó a que los comerciantes no pudieran radicar sus planillas del cobro del impuesto de venta y usos (IVU).

Se le preguntó cuántos comerciantes se afectaron, pero no pudo proveer el dato.

“Dada la circunstancia de que estábamos corriendo estas iniciativas paralelamente, pues, que se le va a conceder un tiempo adicional a los negocios y los comerciantes que estuvieran haciendo ese trámite”, sostuvo, al recordar que la nueva fecha para que los comerciantes presenten su planilla es el 29 de mayo.

Desembolso rápido

Por otro lado, Pantoja Rodríguez indicó que su deseo es desembolsar lo más rápido posible el alivio contributivo a los 690,000 contribuyentes que se promedian serían beneficiados.

“Esto va a ser de carácter recurrente, cosa de que ya al cierre de este mes de mayo podamos haber culminado estos desembolsos”, indicó sobre su intención.

Recordó que la meta inicial era empezar a enviar el dinero antes de que terminara el mes.

Pese a sus declaraciones, cuando se le volvió a preguntar cuándo terminarían el desembolso de los $554 millones que se programaron para el alivio contributivo no pudo precisar una fecha.

“Yo no me quiero comprometer a un periodo de tiempo en específico. Lo que sí les puedo decir es que diariamente nosotros vamos a estar, planilla que esté completada su procesamiento, planilla que se va a considerar como parte del programa para hacer el cómputo y enviar el monto correspondiente… Quiero aclarar, no todos los días vamos a estar anunciando desembolso. Sí, el sistema todos los días va a estar haciendo ese recogido de contribuyentes que potencialmente son elegibles y cualquier nómina que haya para desembolsar, pues así lo vamos a hacer”, puntualizó.