La gobernadora Wanda Vázquez enfatizó hoy que la orden ejecutiva que emitió ayer es un paso necesario para tratar de frenar el avance del coronavirus, que ya ha registrado cinco casos positivos en Puerto Rico y que a nivel mundial ha matado a miles de personas.

En entrevista en WKAQ 580 AM, Vázquez enumeró algunos de los muchos negocios que deben estar cerrados a la luz de la orden ejecutiva como iglesias, centros comerciales, barberías, “dealers” de autos, ferreterías, taller de hojalatería, abogados, gimnasios, investigadores con investigaciones activas en las universidades, y las panaderías, que solo podrán funcionar si tiene opción en su forma de servicarro.

Asimismo, dijo que otras personas como empleados de mantenimiento en condominios, los guardias de seguridad, o personas que laboran en farmacias, sí podrán trabajar, e incluso estar fuera de las casas bajo el toque de queda, pero esto en lo que se mueven de sus trabajos a sus casas.

También la gobernadora dijo que no se supone que la ciudadanía esté pescando o en la playa.

“No, no deberían salir. Las personas deben entender que esto es un cierre, esto no es para vacacionar”, fijo la mandataria. “Es un cierre para evitar contagios. Lo que dice la orden es que no salgan de sus viviendas”.

Recordó que la banca y el sector de alimentos está exento de la directriz 2020-023 y podrán operar, aunque esos establecimientos estarían trabajando con medidas de seguridad.

A cuestionamientos de si la orden ejecutiva será enmendada, la gobernadora dijo que hoy se estarían distribuyendo en redes sociales y en Internet documentos adicionales “para aclarar” la extensión de la orden.

“Partamos de la premisa que todo Puerto Rico tiene un ‘lockdown’”, indicó Vázquez. "Toda la ciudadanía debe permanecer en sus casas 24/7″.

La gobernadora exhortó a los ciudadanos a estar conscientes del daño del coronavirus alrededor del mundo, y calificó como “una tragedia” que en un solo día haya más de 368 muertes en 24 horas.

Vázquez dijo que los empleados del sector privado “deberían mantenerse cobrando” a pesar del cierre general y afirmó que habrá ayudas del gobierno federal, a través de agencias como la Administración de Manejo de Emergencias federal (FEMA).

“Tanto el gobierno federal como estatal estamos explorando las alternativas para devolverle esa pérdida, pero deben tenerlo bien contabilizarlo para en el futuro resarcirle parte la pérdidas”, afirmó.

La gobernadora advirtió que aquel viole la orden ejecutiva se expone a 6 meses de cárcel o multa de $5,000, o ambas a discreción del tribunal.