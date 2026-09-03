A prisión joven imputado por intentar de incendiar vehículos de la Policía en Yauco
Utilizó gasolina para rociar cuatro vehículos y al quemarse comenzó a correr, siendo arrestado.
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Cargos por posesión con propósitos ilegales de bomba incendiaria, incendio agravado y daños agravados fueron radicados ayer a Kenneth Joel Alvarado Negrón, de 19 años, y vecino de Ponce, tras ser sorprendido rociando gasolina a cuatro vehículos en el estacionamiento del cuartel de la División de Drogas de Yauco.
La jueza Joeliz Quijano Rodríguez, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $120,000, la cuál no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, hasta la vista preliminar.
Se alega que a eso de la 1:00 a.m. del martes, ocasionó daños al cristal trasero de un Hyundai Elantra del 2024 y luego, utilizando gasolina roceó otros cuatro vehículos, dos oficiales y dos ocupados para investigación con la intención de incendiarlos.
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“En el proceso de iniciar el incendio, se comienza a quemar a sí mismo y sale corriendo del lugar, pero fue sorprendido por una patrulla del distrito y puesto bajo arresto”, de acuerdo con el informe de novedades.
Como evidencia se ocuparon varios artefactos incendiarios tipo molotov.
El caso fue consultado por el agente Carlos Román, adscrito a la División de Explosivos, con la fiscal Jennifer Ortiz Rivera, quien radicó los cargos.