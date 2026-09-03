Cargos por posesión con propósitos ilegales de bomba incendiaria, incendio agravado y daños agravados fueron radicados ayer a Kenneth Joel Alvarado Negrón, de 19 años, y vecino de Ponce, tras ser sorprendido rociando gasolina a cuatro vehículos en el estacionamiento del cuartel de la División de Drogas de Yauco.

La jueza Joeliz Quijano Rodríguez, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $120,000, la cuál no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, hasta la vista preliminar.

Kenneth Joel Alvarado Negrón enfrenta cargos por posesión con propósitos ilegales de bomba incendiaria, incendio agravado y daños agravados. ( Suministrada por la Policía )

Se alega que a eso de la 1:00 a.m. del martes, ocasionó daños al cristal trasero de un Hyundai Elantra del 2024 y luego, utilizando gasolina roceó otros cuatro vehículos, dos oficiales y dos ocupados para investigación con la intención de incendiarlos.

“En el proceso de iniciar el incendio, se comienza a quemar a sí mismo y sale corriendo del lugar, pero fue sorprendido por una patrulla del distrito y puesto bajo arresto”, de acuerdo con el informe de novedades.

Como evidencia se ocuparon varios artefactos incendiarios tipo molotov.

El caso fue consultado por el agente Carlos Román, adscrito a la División de Explosivos, con la fiscal Jennifer Ortiz Rivera, quien radicó los cargos.