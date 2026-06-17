El cadáver de una joven madre de dos niños, identificada como Caroline Michelle Morales Ramos, de 23 años, con un impacto de bala en el pecho fue localizado en su alcoba al atardecer del martes en el edificio 3 del residencial Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez.

El cuerpo de Morales Ramos fue hallado a las 6:47 p.m. en el suelo de su dormitorio por allegados quienes mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertaron sobre una persona herida de bala.

De inmediato, se activó el protocolo de feminicidio para establecer si están ante un asesinato motivado por la violencia doméstica, indicó el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

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La víctima, quien tenía dos niños de dos y cinco años, estaba desempleada y hace poco tiempo había terminado una relación.

En los sistemas de información de la Policía no encontraron querellas por violencia doméstica ni tampoco órdenes de protección. Tampoco tenía antecedentes penales.

Los investigadores hacen gestiones para entrevistar a la persona de quien se separó como parte de la pesquisa.

Como es de rigor se hizo un referido al Departamento de la Familia. Los menores no se encontraban en el apartamento al momento de los hechos.

El agente Gabriel Cruz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal Andy Rodríguez.

En lo que va de año 18 mujeres han sido asesinadas una diferencia de tres más que los reportados a esta fecha el año pasado. De ese total, siete casos fueron clasificados como feminicidios íntimos.

Exigen acción

El Observatorio de Equidad de Género en su cuenta de Facebook advirtió que no se puede “seguir normalizando que las armas de fuego y la violencia machista sigan arrebatando vidas sin consecuencias reales”.

Opinaron que el país necesita una respuesta estatal que esté a la altura de la gravedad de estos hechos y que las instituciones asuman su responsabilidad con rigor.

“Que investiguen con transparencia, que protejan a las mujeres antes de que la violencia escale, que atiendan a las familias que quedan devastadas y que garanticen que ninguna muerte quede sin respuesta. El Estado tiene la obligación de actuar con la seriedad que estas vidas merecen y con la urgencia que la realidad del país exige”.

Se añadió que su nombre se suma a una lista que no deja de crecer. “Y mientras la familia de Caroline intenta comprender lo incomprensible, otras dos muertes continúan bajo investigación, recordándonos que la violencia no se detiene aunque el Estado mire hacia otro lado”.

Recordaron casos que no han sido esclarecidos como el de Karianis Vega Rodríguez, de 25 años, encontrada el 26 de mayo en Cabo Rojo con múltiples heridas en su cuerpo. Recordamos a Edith Martín Ross, de 38 años, vista por última vez el 29 de abril y cuyo cuerpo fue hallado un mes después en Trujillo Alto.