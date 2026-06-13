El adolescente Víctor Javier Pedroza Guzmán, de 17 años, quien había sido reportado desaparecido en Fajardo, fue localizado en buen estado de salud en el municipio de Cataño, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), el joven fue encontrado luego de que su padre adoptivo reportara su desaparición el pasado 10 de junio.

Pedroza Guzmán había sido visto por última vez en los predios de su residencia en la urbanización Santa Isidra I, en Fajardo.

La Policía indicó que, tras la localización del adolescente, quedaron canceladas las labores de búsqueda.

Las autoridades recordaron que cualquier información relacionada con personas desaparecidas puede ser reportada a través de la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la SAIC al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.