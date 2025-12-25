La Policía arrestó a un hombre anoche en Juncos luego de un presunto incidente de violencia de género en el que habría agarrado por el cuello a su pareja.

Según el informe policíaco preliminar, los hechos se reportaron en el barrio Valenciano a eso de las 10:31 p.m., en plena Nochebuena.

La mujer tuvo que ser transportada a un hospital después de perder el conocimiento tras presuntamente ser agarrada por el cuello.

La Uniformada se movilizó a la escena y detuvo al sospechoso, quien tiene 38 años y reside en Caguas.

El caso fue investigado inicialmente por el agente José Delgado, del distrito de Juncos, y luego referido a la División Especializada de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.