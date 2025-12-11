Una pareja de adultos mayores fue amarrada durante un robo domiciliario reportado el miércoles en su residencia ubicada en el sector Tierra Linda del barrio Rabanal en Cidra, informó la Policía.

El querellante, un hombre de 77 años, regresaba a su hogar alrededor de las 2:00 p.m. cuando, al entrar, se topó con un individuo armado con una pistola negra. El asaltante lo amenazó y le exigió dinero y prendas, obligándolo a subir al segundo piso de la vivienda.

En el segundo piso se encontraba su pareja, de 78 años, junto a un segundo asaltante que portaba un arma larga tipo rifle. Ambos individuos registraron varios cuartos de la casa y se apropiaron de dinero en efectivo y joyería.

Luego, las víctimas fueron llevadas a una habitación, donde los amarraron de las manos.

Antes de escapar, los ladrones también se llevaron dos celulares y la guagua de la pareja: una Honda Passport blanca del 2019, con la tablilla JEB-778.

La agente Joan Cruz, del distrito policíaco de Cidra, atendió la querella preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos de Caguas, que continuará con la investigación.