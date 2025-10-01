Un fugitivo federal contra quien pesaba una orden de arresto por violación a las condiciones impuestas para cumplir una sentencia por narcotráfico bajo probatoria, fue asesinado esta madrugada en el sector La Macarena del barrio Tomás de Castro, en Caguas.

El cadáver de Ramón Enrique Gómez Montañez de 28 años y conocido en el bajo mundo por el apodo de “Imperio” fue hallado a las 12:01 a.m. de este miércoles, en el área verde de la calle Rey I en la urbanización Hacienda del Rey, una de las direcciones que los agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos investigaban como uno de sus escondites.

“Imperio”, quien era oriundo de Juncos, también era buscado como sospechoso de disparar a una patrulla municipal de San Lorenzo el pasado 10 de agosto, incidente del que logró escapar.

“Imperio” también fue arrestado durante un operativo de ICE ya que el 12 de diciembre de 2016, un gran jurado federal lo acusó de conspiración para posesión con intención de distribuir sustancias controladas junto a 37 personas, identificados como integrantes de la organización criminal conocida como “Los Punishers”, que dominaba los residenciales Jardines de Montellano y Luis Muñoz Morales, en Cayey.

Ramón E. Gómez Montañez, fue asesinado en la carretera PR-761 del barrio Tomás de Castro, en Caguas. ( Suministrada por la Policía )

Además, fue acusado por el delito de asesinato, pero se desconoce la disposición del caso. También figuraba como sospechosos otros incidentes violentos.

El agente Wilfredo Burgos adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas junto a la fiscal Wanda Y. Samalot investigaron la escena.

En lo que va de año han ocurrido 335 asesinatos, 38 menos que los reportados a la misma fecha en el 2024, cuando la cifra ascendió a 373.