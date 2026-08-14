Asesinan a hombre de 37 años en carretera de Coamo
El occiso era residente de Barranquitas.
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Un hombre de 37 años fue asesinado durante la noche del jueves en la carretera PR-558, en Coamo, informó la Policía.
El incidente se reportó a eso de las 10:10 p.m., en el kilómetro 0.1 de la mencionada vía, luego de que una llamada al distrito policíaco alertara a las autoridades sobre detonaciones en el área.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre tirado en el suelo con múltiples heridas de bala. El hombre murió en el acto debido a las heridas sufridas.
El occiso fue identificado como Víctor David Bernardi Bernardi, de 37 años y residente de Barranquitas.
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Según el informe policíaco, Bernardi Bernardi tenía un expediente criminal por una violación a la Ley 54 de violencia doméstica, correspondiente al año 2025.
El agente Leonel Alicea, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, junto al fiscal Gilberto Gierbolini Merino, están a cargo de la investigación.