Un menor de 11 años murió ahogado en la tarde del jueves en la piscina de un condominio localizado en la avenida Ashford, en Condado, informó la Policía.

El incidente ocurrió a eso de las 6:13 p.m. en el Condominio Del Mar, luego de que las autoridades recibieran una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un niño que se encontraba en el área de la piscina.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba de vacaciones en Puerto Rico junto a sus familiares, quienes son procedentes del estado de Nueva York.

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La madre del niño se percató de que este se encontraba en la parte profunda de la piscina. El menor fue sacado del agua y sus familiares lo trasladaron hasta la sala de emergencias de un hospital.

Sin embargo, el médico de turno certificó que el niño no presentaba signos vitales.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal José Villamarzo, asumieron la investigación del caso.