Un convicto federal por narcotráfico fue asesinado a balazos esta madrugada y un hombre y una mujer, ajenas a la víctima, resultaron heridos de bala en los predios del negocio Wood, ubicado en la avenida Hostos en Ponce.

A eso de las 2:27 a.m. de hoy, lunes, gatilleros a bordo de un vehículo pasaron al negocio y abrieron fuego contra Carlos David Martínez Mendoza, de 38 años, quien se encontraba compartiendo con un amigo y un familiar frente al negocio.

Una mujer de 38 años y un joven de 21, que se encontraban dentro del negocio, resultaron heridos de bala en las piernas por las ráfagas de tiros.

El teniente Félix Guilbe, supervisor del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, explicó que no tienen duda de que el objetivo de los pistoleros era Martínez Mendoza, quien fue declarado muerto al llegar a una sala de emergencia.

“Él vivía en Estados Unidos y hacía diez días que regresó a la isla para una actividad familiar”, explicó el teniente Guilbe.

Este fue convicto federal en el 2010 por narcotráfico y ya había cumplido su sentencia, apuntó.

Como evidencia se recuperaron más de 50 casquillos de bala.

La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Homicidios, y la fiscal Blanca Questell investigaron los hechos.