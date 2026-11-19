Dos adultas mayores de 71 y 75 años resultaron heridas con un arma blanca durante un asalto reportado en horas de la tarde del miércoles en una residencia de la urbanización Glenview Gardens, en Ponce.

Según informó la Policía de Puerto Rico, las perjudicadas, quienes son familiares, habían coordinado con una persona para mostrar una propiedad que tenían a la venta.

Sin embargo, mientras se encontraban en el interior de la residencia, llegó un segundo individuo y ambos les anunciaron que se trataba de un asalto.

Acto seguido, los individuos las despojaron de sus pertenencias y las hirieron con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

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Tras la agresión, los sospechosos huyeron del lugar en un vehículo Mercedes-Benz E350 blanco, del año 2016, que pertenecía a una de las víctimas y estaba estacionado frente a la residencia.

Una de las mujeres está en condición crítica

La mujer de 75 años fue transportada a un hospital del área, donde le diagnosticaron heridas en ambas muñecas, el cuello y la cabeza. Su condición fue descrita como estable.

Por su parte, la perjudicada de 71 años fue trasladada a otra institución hospitalaria, donde le diagnosticaron heridas de arma blanca con exposición de tejido. Esta permanece en condición crítica.

La investigación está a cargo de los agentes José M. Pérez Montes, de la División de Homicidios, y María I. Fabre, de la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Alexandra Aulet Morales.