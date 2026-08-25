Un accidente que involucra a dos camiones se reportó en la mañana de este martes en el barrio Tallaboa en Peñuelas provocando el cierre de un tramo de la carretera PR-2 a la altura del kilómetro 215.

Según datos preliminares suministrados por la Policía, un camión impactó por detrás a otro que estaba detenido en el paseo ocasionando que se incendiara.

No se han reportado heridos.

Un tramo de la carretera en dirección hacia Ponce está cerrado al tránsito mientras se atiende la situación y se remueven los camiones.

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