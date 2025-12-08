Un policía municipal de Trujillo Alto resultó herido tras ser impactado por su propia patrulla cuando fue impactada por una conductora mientras realizaba una intervención en el kilómetro 3 de la carretera PR-852, frente a una iglesia bautista.

Según el informe de novedades, los hechos ocurrieron a 10:40 p.m., cuando la conductora de un vehículo Nissan Kicks no tomó las debidas precauciones ni guardó la distancia prudente, por lo que impactó con la parte frontal derecha la parte posterior izquierda de la patrulla.

El vehículo oficial estaba estacionado mientras se realizaba la intervención policiaca en el lugar y debido impacto, la patrulla se movió hacia al frente, causándole heridas al policía Manuel Cruz Caraballo.

El policía municipal fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde su condición fue descrita como estable.

El agente Luis González, adscrito al distrito policiaco de Trujillo Alto, continúa con la investigación de estos hechos.