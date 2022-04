La directora de la Administración federal de Control de Drogas (DEA) en Puerto Rico, Denise Foster, dijo estar consciente de los señalamientos de presunta actividad de narcotráfico cerca de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, pero no quiso precisar o negar si la agencia lleva una pesquisa en esa dirección.

“Estamos conscientes del tráfico de drogas que ocurre en toda la isla. Específicamente en esa área, estamos conscientes de lo que sucede, pero no podemos confirmar si estamos haciendo o no alguna investigación en esa área”, expresó Foster.

Explicó que hay pesquisas alrededor de Puerto Rico para controlar el trasiego de drogas pero, reiteró, que no podía comentar sobre zonas específicas impactadas.

PUBLICIDAD

Entretanto, solicitó a los residentes que viven en cerca del lugar a que denuncien de manera confidencial a la agencia cualquier información concerniente a cualquier actividad delictiva.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López, dijo que agentes especiales de la Uniformada han indagado sobre las especulaciones de que haya una red de narcotráfico operando cerca a la Reserva, sin embargo, no ha surgido información confirmatoria o conducente a una investigación.

“Desde que surgió la situación de la Bahía de Jobos, hemos indagado en las investigaciones que se llevan a cabo allí. No obstante, no me consta que hayan surgido algún tipo de investigación por el narcotráfico. No obstante, les hacemos un llamado a todos los que residen allí, cercanos al área, a que llamen al 787-343-2020 y confidencialmente se atenderá toda información que se reciba”, acotó López.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, recordó que ordenó hace varias semanas una investigación de índole criminal sobre las irregularidades que giran en torno a las construcciones realizadas en la Bahía.

Precisó que no puede indicar cuál es el enfoque de la investigación, al tiempo que dijo que la pesquisa tomará el tiempo que se estime pertinente para lograr llegar a convicciones en un tribunal.

Tampoco quiso confirmar si entre las personas que se están investigando están los nueve titulares que, según alegaciones del gobierno, adquirieron terrenos con documentación falsificada.

Asimismo, recordó que se le otorgó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) una dispensa para llevar a cabo una investigación. “como parte de la dispensa en ese proceso cada tres meses me tienen que dar un informe y yo tengo la posibilidad de entrar”, indicó Emanuelli.

PUBLICIDAD

A base de esos informes que le han dado, ¿cuán cercano está el momento de que desaloje el área de la Reserva de la Bahía?, preguntó la prensa.

“No, yo no puedo entrar en esas especulaciones... créame que vamos a investigar y procesar todos esos delitos, pero a nuestro paso”, acotó el titular al agregar que “vamos a evaluar y, de la prueba que surja, vamos a ir detrás de aquellas personas que cometieron delitos, independientemente donde trabajan”, reiteró.

La representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), así como el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández han hecho expresiones públicas señalando que la invasión en Salinas está controlada por personas vinculadas a actividades delictivas.

“Esto está controlado por personas del bajo mundo”, ha dicho Hernández, mientras que Nogales ha indicado que ha sido difícil intervenir con los responsables del crimen ambiental en el lugar por amenazas de muerte y que miembros de la comunidad han dicho que hay “mafiosos” involucrados.