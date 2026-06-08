Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investigaron el accidente de carácter grave de un motociclista reportado a las 6:52 de la tarde de ayer, domingo, en el kilómetro 22.8 de la carretera PR-2, en Toa Baja.

De acuerdo con la investigación realizada, Carlos Rey Medina, de 46 años, transitaba en una motora Veloce, color negro y del año 2024, cuando por razones que aún se investigan, perdió el control y salió expulsado al pavimento.

El motociclista quedó hospitalizado en condición de cuidado.

El agente Diego Rivera, adscrito a esta división, y la fiscal Natali Díaz, se hicieron cargo de la investigación.

El caso fue citado para una fecha posterior.