Un hombre de 42 años fue encontrado anoche sentado a orillas de la carretera PR-686, intersección con la calle Joaquín en Vega Baja, con heridas de bala en el pecho y el brazo izquierdo, informó la Policía de Puerto Rico.

La llamada de alerta llegó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 11:37 p.m. Paramédicos lo transportaron a una institución hospitalaria. Se desconoce su condición de salud.

En la escena se ocupó una guagua Jeep Patriot del 2007 con impactos de bala, así como varios casquillos calibre 9 milímetros.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente José López, del distrito policíaco de Vega Baja, y referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del mencionado municipio.