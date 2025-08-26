El cuerpo con sangre en la cabeza fue hallado esta madrugada en la carretera PR-165, en el camino Juan Sánchez del sector El Cielito del barrio Contorno, en Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

El hallazgo fue reportado a eso de las 4:30 a.m., cuando una llamada de un vecino del lugar al cuartel municipal alertó a las autoridades.

A orillas del camino encontraron el cadáver de Osvaldo De Gracia Ortega de 66 años, vecino del sector, quien padecía de varias condiciones de salud. Este fue identificado en la escena por su hijo.

La autopsia revelará las causas de la muerte, ya que no tiene visible ningún signo de violencia.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y el fiscal de turno investigaron la escena.