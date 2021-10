Exoneradas y sin ninguna acción disciplinaria quedaron las juezas del Tribunal de Primera Instancia, Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez, tras concluirse la investigación en su contra en relación a los procesos judiciales que se realizaron cuando Andrea Ruiz Costas acudió ante la corte en un intento de detener el patrón de violencia doméstica al cual su pareja y presunto asesino, Miguel Ocasio Santiago, la había sometido.

En un comunicado de prensa emitido en la mañana de este miércoles por el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, se informó del fin de la investigación. Se concluyó que “ambas juezas atendieron los reclamos de Andrea Ruiz Costas y tomaron sus determinaciones, sin que exista evidencia de que hayan actuado movidas por factores ajenos al proceso o a su interpretación de la prueba y del derecho aplicable a los hechos”.

Más, sin embargo, la pesquisa no incluyó una evaluación sobre si los dictámenes de las juezas en contra de Ruiz Costas fueron los correctos.

“Destacamos que el alcance de la investigación disciplinaria que se condujo es limitado, pues la Oficina de Administración de los Tribunales no tiene facultad para pasar juicio sobre la corrección o no de un dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de revisión que provee el ordenamiento jurídico. Nuestro sistema legal establece mecanismos independientes para revisar la corrección de esos dictámenes, lo cual ocurre ante los correspondientes foros judiciales y no en el ámbito disciplinario. Así pues, una decisión errónea de un juez o jueza, sin más, ya sea al apreciar la prueba o al conceder o rechazar un remedio, no es base adecuada para un proceso disciplinario. Tales decisiones solo pueden ser cuestionadas mediante los trámites procesales apelativos que establece la ley”, lee la misiva dirigida a Olga Costas Rodríguez, una de las querellantes contra las juezas y familia de la perjudicada.

Los casos que Ruiz Costas presentó ante las juezas nunca prosperaron. El asedio al que había sido sometida culminó con su asesinato a finales de abril pasado. Por los hechos, se acusó a Ocasio Santiago, quien se suicidó en prisión.

Según la investigación policiaca, los restos de la mujer fueron encontrados el pasado 29 de abril en una zona boscosa en el kilómetro 25, de la carretera PR-184, del sector Las Trescientas, del barrio Guavate.

La última vez que Ruiz Costas acudió al tribunal en busca de auxilio fue días antes de haber sido asesinada. Específicamente, acudió el 26 de abril.

Hoy, el director administrativo de los Tribunales ordenó el archivo de las quejas presentadas contra las juezas, en las cuales se alegaba que habían violentado los Cánones de Ética Judicial durante las vistas en las que Ruiz Costas figuró como solicitante de una orden de protección y testigo del Ministerio Público contra Ocasio Santiago.

El funcionario informó que el Poder Judicial continúa desarrollado e implementado iniciativas y proyectos concretos para atajar el problema de violencia de género y atenderlo con la sensibilidad que exige.

Indicó que “erradicar la violencia de género requiere respuestas concertadas de todas las ramas de gobierno, todos los sectores y desde todos los ámbitos. La administración del Poder Judicial ha tomado y continuará tomando acciones para mejorar el manejo de estos casos”.