A un día de que Raphy Pina afirmara públicamente que las autoridades federales lo han investigado e ido en su contra solo por ser “productor de reguetón”, el segundo al mando de la Fiscalía federal, Héctor Ramírez Carbó, rechazó la teoría.

“El caso es contra el señor Rafael Pina por sus actos delictivos, nada más”, afirmó, durante una conferencia de prensa.

Pina fue sentenciado ayer, martes, a cumplir 41 meses de prisión, tres años de probatoria y pagar una sanción de $150,000, tras haber sido encontrado culpable por dos cargos de posesión ilegal de armas de fuego.

Tras escuchar la decisión del juez federal Francisco Besosa, el propietario de Pina Records expresó que lo han tratado como narcotraficante.

“Les digo públicamente, este negocio no es de narcotráfico, este negocio no es de lavado de dinero. Me investigaron desde el 2018, mi gente, por narcotráfico, por lavado de dinero. Me han tratado de vincular de una manera u otra por mi bote, por mis lujos. Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente, por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada”, comentó sin asumir responsabilidad por los hechos por los que fue encontrado culpable.

El fiscal federal, empero, insistió en que “el caso es por los actos delictivos del señor Raphy Pina”.

Poco antes, Ramírez Carbó señaló que, al concluir una de las primeras etapas en este caso judicial, se ha demostrado “que se hizo justicia”.

“El señor Pina no está por encima de la ley. No voy a emitir comentarios sobre las pruebas del caso, como aspectos que se discutieron ayer en la prensa por su abogado sobre la apelación. Las apelaciones son comunes en todos los casos criminales federales. Así que nosotros estaremos preparados para vertir nuestros argumentos y estamos satisfechos con el trabajo de los fiscales en la presentación de su caso”, añadió.

El fiscal no quiso hablar sobre la sentencia dictada contra el productor de cantantes como Daddy Yankee, Nicky Jam y Natti Natasha, quien es la madre de su hija menor. Estableció que eso queda a discreción del juez.

“Estamos satisfechos con el resultado”, aseguró.

Pina fue encontrado culpable el pasado 22 de diciembre por mantener un cuarto de pánico en el que había un arma automática obtenida de manera ilegal después de haber sido sentenciado en el foro federal por fraude bancario en el 2016. También se encontraron 526 municiones, dinero en efectivo y un teléfono satelital.