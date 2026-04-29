Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan arrestaron a dos hombres en la Isla acusados en casos separados por presunta explotación sexual infantil, informó este miércoles la Fiscalía federal.

Caso en Toa Baja

Uno de los arrestados fue identificado como Alen Meléndez Santiago, de 25 años y residente de Toa Baja, quien fue acusado por un gran jurado federal el pasado 9 de abril de tres cargos relacionados con explotación sexual de menores.

Según documentos judiciales, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el imputado presuntamente indujo, persuadió y coaccionó a una menor de 14 años para participar en conducta sexual explícita con el fin de producir pornografía infantil.

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Meléndez Santiago enfrenta cargos por producción de pornografía infantil, coerción e incitación de una menor y recibo de material de explotación sexual infantil.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 15 años de prisión y hasta 30 años por producción de material de explotación infantil, cadena perpetua por coerción e incitación de una menor y entre cinco y 20 años por recibo de ese material.

“Los depredadores sexuales de menores a menudo disfrazan el abuso como un ‘juego divertido’ para bajar la guardia de un niño, pero no hay nada inofensivo en eso. Este es un comportamiento deliberado, calculado y depredador. Explotan la confianza, manipulan la inocencia y utilizan todas las tácticas disponibles para atacar a sus víctimas, llegando incluso a pagar para obtener lo que quieren. No bajo nuestra vigilancia”, manifestó Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI en San Juan.

“La Oficina del Fiscal Federal continuará dando prioridad al procesamiento de quienes explotan sexualmente a menores. Agradezco los esfuerzos de los investigadores y fiscales que continúan trabajando incansablemente para investigar y procesar a quienes les hacen daño a los niños”, sostuvo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Caso en Caguas

En un caso separado, agentes federales arrestaron a Edwin Méndez Pérez, de 50 años y residente de Caguas, acusado también por explotación sexual infantil.

El gran jurado federal lo acusó el 22 de abril de coerción e incitación de una menor, explotación sexual de menores y recibo de material de explotación infantil.

De acuerdo con la acusación, entre agosto de 2010 y mayo de 2025, Méndez Pérez presuntamente utilizó dispositivos electrónicos y servicios de mensajería por internet para inducir a una menor —cuando tenía entre 11 y 15 años— a participar en actividad sexual.

Las autoridades alegan que el acusado produjo y recibió material de explotación infantil durante ese periodo.

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Si es convicto, Méndez Pérez enfrenta entre 10 años de prisión y cadena perpetua por coerción de una menor, entre 15 y 30 años por explotación sexual infantil y entre cinco y 20 años por recibo de ese material.

“La Oficina del Fiscal Federal continuará dando prioridad al procesamiento de quienes explotan sexualmente a menores. Agradezco los esfuerzos de los investigadores y fiscales que continúan trabajando incansablemente para investigar y procesar a quienes les hacen daño a los niños”, sostuvo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Ambos casos son investigados por HSI, mientras fiscales de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración de la Fiscalía federal están a cargo del procesamiento.

Alerta: protege a los menores de depredadores en internet

Al alcance de un solo clic, tu hijo, tu sobrina o tus nietos podrían estar expuestos a depredadores sin darse cuenta. Por eso, es fundamental vigilar la actividad de niños y jóvenes en internet y educarlos sobre los riesgos del espacio digital, advierte la Unidad de Investigación de Explotación Infantil del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El acoso por parte de un adulto hacia un menor en internet puede derivar en casos de explotación infantil. Los depredadores suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

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