El cuerpo de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:08 de la mañana del lunes, en la calle Rodrigo de Triana.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un posible caso médico.

Al llegar al lugar, los agentes del precinto de Hato Rey Oeste encontraron en el interior de un apartamento el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.

Por el momento, se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias que rodean los hechos.

El agente Sáez, adscrito a la División de Homicidios, junto al fiscal Christian Castro Plaza, se hizo cargo de la investigación.