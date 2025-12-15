Dos hombres fueron encontrados muertos dentro de un vehículo en el sector Villa Marisol, en Toa Baja, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 8:18 p. m. sobre detonaciones en el mencionado lugar. Al llegar los agentes, encontraron en el interior del vehículo los cuerpos baleados de dos hombres.

Al momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Bayamón están a cargo de la investigación.