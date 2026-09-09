Dos hermanos fueron víctimas de un robo a plena luz del día el martes en el estacionamiento del centro comercial Plaza Trujillo Alto, cerca de una sucursal de Banco Popular, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:45 p.m., cuando los perjudicados se bajaban de su vehículo Mitsubishi Mirage blanco, del año 2019.

Según la querella, uno de los hermanos, de 79 años, relató a las autoridades que dos individuos enmascarados, que viajaban en una motora negra con un diseño color anaranjado en los aros, les anunciaron el robo.

El hombre entregó a los asaltantes $640 en efectivo que llevaba en sus manos. Además, los individuos le exigieron su billetera y celular. En la billetera había otros $14 en efectivo, además de varias tarjetas e identificaciones.

Mientras, al otro hermano los asaltantes le quitaron los $10 en efectivo que tenía en uno de sus bolsillos.

El caso fue referido al agente Manuel López Escobar, junto con su supervisor, el sargento Caraballo, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.