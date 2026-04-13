Una mujer de 25 años fue herida de bala anoche en circunstancias que no han sido precisadas por las autoridades, en un apartamento del piso 11 en el condominio Jeannie, localizado en Bayamón.

De acuerdo con la querella, a eso de las 9:18 p.m. de ayer, domingo, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre una agresión.

Cuando llegaron los agentes de la Unidad de Patrullaje Preventivo, vieron una guagua color blanco, marca Toyota Sienna, saliendo por el control de acceso.

Al ver la patrulla, el conductor de 20 años se bajó del vehículo pidiendo ayuda. Se presume que este le disparó, por lo que fue arrestado. No se ha precisado el motivo de la agresión o si se trata de un caso de violencia doméstica.

La víctima, de 25 años, fue trasladada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. No se informó su condición.

Se hizo un referido al Departamento de la Familia ya que en el lugar de los hechos se encontraron a tres menores de edad.