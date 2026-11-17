Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó este martes en el kilómetro 1.2 de la carretera PR-150, en Villalba, luego de que un conductor de 81 años presuntamente perdiera el control del volante e invadiera el carril contrario, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el octogenario pudo haber experimentado una situación de salud mientras conducía, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo e impactara una guagua.

A eso de las 5:45 a.m., el adulto mayor transitaba en un automóvil marca Toyota Corolla del año 1990, cuando perdió el control del volante e invadió el carril contrario donde impacta un vehículo Toyota Highlander, conducido por Noel Armando González, de 36 años.

El fallecido fue identificado por una sobrina como José Ángel Ortiz Rodríguez.

La investigación, a cargo de agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce junto al fiscal de turno, se encuentra en curso para establecer las circunstancias y causas que provocaron el accidente.