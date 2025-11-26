Un hombre fue asesinado esta madrugada en Guaynabo, luego de que una alerta de detonaciones movilizara a la Policía al kilómetro 2.1 de la carretera PR-834 del barrio Sonadora.

Las autoridades fueron alertadas del crimen a las 5:45 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El occiso, hallado frente a una residencia, fue identificado por su progenitora como Reynaldo Jafet Pagán Hernández, de 23 años.

El agente Iván Abraham Soberal, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón investiga la escena

En la escena se identificaron múltiples casquillos de bala sobre el pavimento.

Relacionadas

  1. Asaltante mata a compinche de 16 años en robo domiciliario en Isabela

  2. Remueven granada de comunidad en Vega Baja

  3. Reportan tres asaltos a mano armada en menos de una hora en Caguas y Cidra

  4. Asesinan a hombre en un residencial de Ponce

  5. Identifican cadáver lanzado dentro de una bolsa de basura en una calle de Hato Rey