Un hombre fue asesinado esta madrugada en Guaynabo, luego de que una alerta de detonaciones movilizara a la Policía al kilómetro 2.1 de la carretera PR-834 del barrio Sonadora.

Las autoridades fueron alertadas del crimen a las 5:45 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El occiso, hallado frente a una residencia, fue identificado por su progenitora como Reynaldo Jafet Pagán Hernández, de 23 años.

El agente Iván Abraham Soberal, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón investiga la escena

En la escena se identificaron múltiples casquillos de bala sobre el pavimento.