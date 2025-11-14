Una amplia escena de crimen mantiene cerrados todos carriles de la carretera PR-2 en dirección de Bayamón hacia Guaynabo, frente al Bayamón Medical Center —antes Hospital Hermanos Meléndez—, tras un asesinato ocurrido esta madrugada, informó la Policía.

Los hechos se reportaron alrededor de las 3:08 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron, frente al estacionamiento, dentro de una guagua Nissan Kicks negra, el cuerpo baleado de un joven que su madre identificó como Jaen Michael Martínez Resto, de 23 años y vecino del residencial Vista Alegre, en Bayamón.

Martínez Resto aparece fichado en el 2021 y 2022 por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Se desconocen las disposiciones de los casos.

Jean M. Martínez Resto, fue asesinado en en la entrada del hospital Bayamón Medical Center. ( Suministrada por la Policía )

La Policía precisó que la escena comenzó un poco antes, en el Bayamón Medical Plaza, donde abrieron fuego contra Martínez Resto desde un vehículo en marcha.

Martínez Resto hasta el Bayamón Medical Center, donde se teoriza que le dispararon nuevamente. Un médico de turno de la sala de emergencias certificó su muerte.

Las cámaras de seguridad de los negocios de la zona comercial serán analizadas por los investigadores en busca de pistas.

En la escena se recuperaron casquillos de pistola y arma larga.

El agente Carlos Lafontaine, de la División de Homicidios de CIC de Bayamón, y el fiscal Orlandy Cabrera, investigan la escena.

El cierre de los carriles ha generado tapón en la zona.

Con este crimen la cifra de asesinatos alcanzó los 400, una diferencia de 26 menos, que los reportados a esta fecha en el 2024, cuando alcanzó los 426.