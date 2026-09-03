Una adulta mayor fue hallada sin vida durante la tarde de ayer, miércoles, en la piscina de una residencia situada en la urbanización Cambridge Park, en Río Piedras.

La llamada de alerta se recibió a las 4:38 p.m. luego de que su hijo de 61 años encontrara su cuerpo flotando boca abajo en la piscina.

La fallecida fue identificada como Norma Alicia Rivera Soto, de 86 años.

Paramédicos estatales llegaron hasta el lugar y certificaron, junto a un médico la ausencia de signos vitales.

Personal de la Unidad de Rescate de la Policía extrajo el cuerpo del agua y se le hizo una inspección del mismo. Se concluyó que no presentaba signos de violencia visibles.

La fiscal Sarimar Andreu Pérez emitió la boleta para el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.