Un intento de robo en una gasolinera terminó a tiros durante la madrugada de este miércoles en Las Piedras, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de la 1:30 a.m. en la estación Total, ubicada en el kilómetro 21.9 de la carretera PR-198.

De acuerdo con la información preliminar, una empleada de 27 años se encontraba trabajando cuando llegaron dos hombres. Uno de ellos, armado, le exigió mediante amenazas e intimidación que abriera la puerta del establecimiento.

Sin embargo, al no conseguir acceso al interior del negocio, el individuo realizó varios disparos contra la estructura y ocasionó daños en los cristales frontales.

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Acto seguido, ambos sospechosos huyeron en un vehículo hacia un rumbo desconocido, sin lograr llevarse dinero, mercancía ni ninguna otra propiedad.

La Policía indicó que no se reportaron personas heridas. Al momento del incidente, también se encontraba en el interior de la gasolinera un guardia de seguridad.

Como parte de la investigación, las autoridades tomaron fotografías de la escena y ocuparon tres proyectiles y ocho casquillos como evidencia. Los daños a la estructura no habían sido estimados.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.