Una exempleada de la Administración del Seguro Social, que fue hallada culpable por robar la identidad de personas fallecidas para apropiarse de fondos de la agencia, cumplirá dos años de prisión y deberá devolver $1,814,167 al Seguro Social, como parte de la sentencia dictada por la jueza Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

Además, Myrna Faría, quien también se hacía conocer como Myrna Oliveras Santiago, tendrá que cumplir un año de libertad supervisada y pagar una multa adicional de $200,000.

La sentencia fue fijada luego de que un jurado encontrara culpable a la mujer en junio pasado.

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El alegato de la Fiscalía federal fue que Faría elaboró un esquema que se extendió por unos 12 años, durante los que realizó reclamaciones falsas a nombre de personas presuntamente fallecidas.

“Utilizando la identidad de personas que ella sabía o creía fallecidas. Posteriormente, aprobaba dichas reclamaciones fraudulentas y proporcionaba sus propios datos bancarios y dirección para recibir, de manera ilícita, los fondos correspondientes a los beneficiarios del Seguro Social. Faría procedía a retirar, transferir y gastar el dinero de las cuentas que habían recibido fraudulentamente los fondos del Seguro Social. A lo largo de doce años, Faría presentó y aprobó 13 reclamaciones fraudulentas, que sumaron más de un millón de dólares”, se explicó en un comunicado de la Fiscalía federal.

Específicamente, el expediente judicial precisa que la hoy convicta se desempeñó como especialista en Seguro Social y especialista en reclamaciones de la Administración del Seguro Social desde el 1991 hasta el 2019. Luego, elaboró el esquema mediante el que se apropió de $1,812,445.10 en el 2012 y continuó con esa práctica hasta el 2024.

Faría fue acusada formalmente el 6 de marzo de 2024 y detenida el 14 de marzo de 2024.

El 24 de junio de 2026, tras un juicio que duró una semana, un jurado federal declaró a Faría culpable de malversar y robar fondos del beneficio de seguro de jubilación, beneficios de seguro para sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares del Seguro Social, a los cuales ella sabía que no tenía derecho.