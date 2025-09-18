La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón solicitó ayuda de la ciudadanía para identificar a dos mujeres sospechosas de robar bultos y loncheras en la farmacia Caridad ubicada en Plaza Caparra, en Guaynabo, el pasado 2 de julio.

Según la Policía, las sospechosas llegaron a la farmacia y se apropiaron de varios bultos y loncheras de la marca Totto, valorados en aproximadamente $2,430.

La Policía distribuyó imágenes de las sospechosas. ( Suministrada )

Estas presuntamente se fueron del establecimiento sin pagar.

Las sospechosas fueron descritas como de tez trigueña y edad aproximada de 35 a 40 años. Una de ellas pesa alrededor de 160 libras y mide cinco pies con dos pulgadas de estatura, mientras que la otra pesa unas 200 libras y mide cinco pies con seis pulgadas de estatura.

La Policía distribuyó imágenes de las sospechosas y exhorta a cualquier persona que pueda brindar información sobre su identidad o paradero a comunicarse al 787-343-2020 o al 787-269-2424, extensiones 1610-1451.