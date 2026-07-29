Una pistola fue robada del interior de un vehículo estacionado en el centro comercial Concordia, en Río Piedras, en un caso que es investigado por la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. del martes en el estacionamiento, donde el querellante se encontraba realizando labores para una compañía de refrigeración.

El hombre alegó que había dejado estacionado un vehículo oficial de la empresa, una guagua Ford Transit Connect XL blanca, del año 2019, y que al regresar, se percató que alguien había logrado acceso al interior de la guagua y se había apropiado de una cartera negra marca Guess.

Dentro de la cartera se encontraba una pistola marca Canik, modelo Mete MC9, propiedad del querellante, además de su licencia de armas y otros documentos personales.

El agente Xavier Santiago, adscrito al precinto de Monte Hatillo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.