Dos asesinatos fueron reportados entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en los municipios de Loíza y Caguas, según informó la Policía de Puerto Rico.

El primer caso ocurrió a eso de las 9:56 p.m. del lunes en el kilómetro 13.5 de la carretera PR-187, en el sector Vacía Talega, en Loíza.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito en el área. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas abiertas en la cabeza, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto.

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El occiso no ha sido identificado. La Policía indicó que era de tez negra y cabello negro, y que vestía una camiseta negra, un pantalón corto negro y calzado deportivo gris.

Horas después, a eso de la 1:18 a.m. de este martes, otro asesinato fue reportado frente a la entrada de las Parcelas Viejas, en la carretera 765 del barrio Borínquen, en Caguas.

Según la Policía, otra llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento con múltiples impactos de bala.

La identidad de esta víctima tampoco había sido divulgada.

Las divisiones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y Caguas quedaron a cargo de las pesquisas.