Un asesinato empañó el Día de Acción de Gracias en Guaynabo, cuando un hombre fue hallado baleado alrededor de las 6:57 p.m. del jueves, en la intersección de la calle Martínez Nadal con la calle Hermandad, en el barrio Amelia.

Según información preliminar, una llamada al cuartel alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre —aún sin identificar— tendido en el pavimento con múltiples heridas de bala.

El agente Henaro Jiménez Sánchez, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, junto al fiscal Isaías Ojeda González, se hicieron cargo de la pesquisa.