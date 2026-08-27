Un hombre fue asesinado anoche en el barrio La Barra, sector Los Muchos, en Caguas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:13 p.m. en la calle 11 del mencionado sector. Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tirado en el suelo. Este presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto.

El occiso no ha sido identificado hasta el momento.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto al fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.