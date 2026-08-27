Dos accidentes de tránsito en cadena, el último que involucró un camión de basura volcado mantuvo cerrado por varias horas este jueves un tramo de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en dirección de San Juan hacia Caguas, ocasionando una gran tapón.

El director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, teniente Rodolfo León, explicó que a eso de las 5:00 a.m. de hoy, jueves, ocurrió el primer accidente de tránsito cuando el conductor de una guagua Toyota 4Runner invadió el carril derecho e impactó a un automóvil Toyota Corolla.

A consecuencia del choque, detalló León, “el Toyota Corolla se queda en el carril y el camión que iba en la misma dirección lo impactó y se volcó en el kilómetro 11.5”.

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En ese momento, los ocupantes de los carros chocados estaban fuera de los vehículos esperando por las autoridades.

El conductor del camión de recogido de desperdicios sólidos de una compañía privada, de 30 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital donde el médico de turno indicó que su condición es estable.

El diésel del camión se derramó sobre la carretera por lo que fue necesario su limipieza antes de reabrir la autopista.