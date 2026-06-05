Un hombre fue asesinado esta madrugada en el estacionamiento de un negocio ubicado en Caguas, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 2:54 a.m. en la carretera PR-172, en el negocio El Nuevo Amanecer.

Las autoridades indicaron que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el estacionamiento. La víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se hicieron cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.