Un hombre murió y otro resultó gravemente herido en un accidente de tránsito reportado este mediodía en la carretera PR-3, a la altura del kilómetro 108.6, en dirección de Maunabo hacia Patillas.

Según información preliminar de la Policía, en el accidente estuvieron involucrados dos vehículos.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao se encuentran en la escena investigando los hechos.

Como parte de la pesquisa, el tránsito fue cerrado en ese tramo de la PR-3, por lo que se exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas mientras culminan las labores de investigación y se realizan los trabajos para garantizar la seguridad vial.