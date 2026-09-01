Un hombre murió luego de meterse al patio de una residencia durante un presunto escalamiento, en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes fueron alertados alrededor de las 3:10 p.m. del lunes mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un supuesto escalamiento en proceso. La información recibida indicaba que aparentemente un hombre estaba brincando las verjas de las residencias.

Cuando los agentes llegaron a la calle Star, entrevistaron al querellante, quien indicó que un individuo había llegado hasta su patio y cayó de rodillas mientras aparentaba encontrarse en mal estado de salud.

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Paramédicos de Emergencias Médicas acudieron al lugar y certificaron que el hombre no tenía signos vitales.

La Policía identificó al fallecido provisionalmente como John Doe, ya que al momento no se había establecido su identidad.

El hombre fue descrito como de tez blanca, calvo y con barba. Vestía un pantalón corto deportivo negro con líneas rojas y tenis Jordan negros y rojos. Además, tenía tatuajes en ambos brazos.

El cuerpo presentaba laceraciones en las manos y los pies, y fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se le practicará una autopsia para determinar la causa de muerte.

El agente Carlos Caban Olmeda, de la División de Homicidios de Ponce, y la fiscal Ada Torres están a cargo de la investigación.