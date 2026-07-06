Una joven de 23 años murió la noche del domingo luego de accidentarse mientras conducía una motora en la carretera PR-143, en Villalba, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, el accidente fue reportado a eso de las 9:00 p.m. en el kilómetro 37.8 de la mencionada vía, cerca del Miradero.

Las autoridades identificaron a la víctima como Genesis Torres Núñez, de 23 años y residente de Villalba.

La joven conducía una motora Honda CRF-450, de color rojo y blanco, cuando presuntamente transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control del vehículo. Torres Núñez impactó una barrera de hormigón ubicada al lado derecho de la carretera.

A consecuencia del fuerte choque, Torres Núñez sufrió heridas de gravedad. Familiares la transportaron al CDT San Cristóbal de Villalba, donde fue atendida por la doctora de turno, quien certificó su muerte debido a los traumas sufridos.

La investigación quedó a cargo del agente Gustavo De Jesús, de la División de Patrulla de Carreteras de Ponce, en conjunto con la fiscal Natalia Pizarro.