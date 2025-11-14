Un joven motociclista de 25 años murió anoche en un accidente de carácter fatal ocurrido en la carretera PR-116, a la altura del kilómetro 14.9, frente a la gasolinera Eco Max en Lajas.

Según la información preliminar de la Policía, la llamada de alerta fue recibida a las 9:28 p.m., de ayer, jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El accidente ocurrió mientras Braulio Rivera de 50 años, transitaba en un automóvil Nissan Versa, color gris y del año 2019, en dirección de Guánica hacia Lajas a una velocidad que no le permitió mantener control del volante, desviándose hacia la izquierda donde invadió el carril contrario e impactó de frente la motora marca Taizhou, modelo Zhilong color gris, manejada por John Anthony López Nazario de 25 años.

PUBLICIDAD

El golpe fue tan fuerte que este sale expulsado al pavimento donde recibió traumas que le ocasionaron la muerte.

El motociclista, vecino de Cabo Rojo, tenía la licencia expirada desde el 30 septiembre 2024.

El conductor alegó confrontó desperfectos mecánicos en el vehículo que lo desviaron hacia la izquierda.

El fiscal Estéban Miranda impartió instrucciones para tomar medidas de la escena y fotografías, al igual que la ocupación de ambos vehículos para fines de peritaje.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez investigaron la escena.