El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) botó al fiscal Miguel A. Colón Ortiz, quien estaba asignado al caso de Raúl Maldonado Gautier, exsecretario del Departamento de Hacienda.

El ente informó que tuvo una reunión durante la mañana de hoy, miércoles, en la que decidieron concluir “la relación contractual que mantiene el licenciado Miguel A. Colón Ortiz con la institución”.

VIDEO: Por este gesto de sacar la lengua, sacan al FEI Miguel Colón Ortíz. Colón Ortíz llevaba el caso contra Raúl Maldonado. La Oficina del Panel del Fiscal Independiente llevo a cabo una reunión extraordinaria esta mañana y decidió cancelarle el contrato a Colón Ortíz. pic.twitter.com/I5lMtQKTDB — AlexDelgado (@AlexDelgadoPR) September 13, 2023

“De inmediato, se está estableciendo el proceso de transición ordenado y correspondiente para asegurar la continuidad de los procesos a cargo de otros fiscales, así como la notificación a los tribunales, sobre este particular”, agregó el Panel.

“Los exjueces acreditaron que toda conducta de los fiscales asignados a los casos estará siempre ceñida por los cánones de ética que rigen la profesión legal, así como el decoro, la rectitud y la integridad que demanda la defensa de los intereses de nuestro pueblo en la lucha contra la corrupción gubernamental”, sostuvo el ente.

La decisión se anunció luego que el hijo de Maldonado Gautier, Raulie Maldonado Nieves, denunciara que Colón Ortiz le realizaba “muecas” a su madre Elizabeth Nieves, en plena sala judicial. Los actos, además, quedaron grabados.

El fiscal Miguel Colón se encuentra desde que comenzó el proceso en el tribunal haciendo muecas a mi madre. Mirándola y... Posted by Raul Maldonado on Wednesday, September 13, 2023

“El fiscal Miguel Colón se encuentra desde que comenzó el proceso en el tribunal haciendo muecas a mi madre. Mirándola y mofándose. Ayer mi madre me dice que la sigue mirando y haciendo muecas, y cuando yo veo que hace esa expresión de payaso, porque no hay otra palabra, es de payaso. Yo me sorprendo y le reclamo qué está haciendo”, manifestó Maldonado Nieves en Facebook.

Maldonado Gautier fue acusado en febrero del 2022 de tres cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental y tres cargos de perjurio, tipificados bajo el Código Penal. Específicamente, los cargos contra el exfuncionario están relacionados a la información contenida en sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental durante los años 2016, 2017 y 2018.

Colón Ortiz también estaba asignado a los casos contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, la representante Mariana Nogales Molinelli y el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón.