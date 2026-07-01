Una pareja de Arroyo fue sentenciada a 75 años de cárcel tras ser encontrada culpable de cometer agresión sexual y actos lascivos contra tres menores en Guayama.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó en declaraciones escritas que Angeline Lamboy Pérez, de 37 años, y Emmanuel Lugo Ramos, de 30, recibieron la sentencia impuesta por la jueza Carol Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama.

Las fiscales Loraine Acevedo Rodríguez y Natasha Martínez Rivera presentaron prueba pericial, testifical y documental que estableció que ambos convictos mantuvieron, desde el año 2018, un patrón continuo de abuso sexual, así como de maltrato físico y emocional, contra tres menores que al momento de los hechos tenían 11, 9 y 7 años.

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La pena total de 75 años para cada uno incluye agravantes determinados por el jurado durante el proceso judicial.

“La contundencia de esta sentencia de 75 años refleja las severas consecuencias que enfrentan quienes cometen delitos tan atroces contra nuestros menores. Estos tres niños debieron crecer en un entorno seguro y de protección, no de violencia ni de abuso. Esta sentencia representa un acto de justicia para las víctimas y sus familias. Quienes atenten contra la seguridad, la dignidad y el bienestar de nuestros niños tendrán que asumir plenamente las consecuencias de sus actos”, expresó Gómez Torres.

El pasado 12 de mayo, un jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad contra Lamboy Pérez y Lugo Ramos por los delitos de agresión sexual y actos lascivos, al amparo del Código Penal de Puerto Rico y la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La investigación estuvo a cargo de la agente Yanixia Sánchez, adscrita a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.