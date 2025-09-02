Una peatona murió anoche tras ser atropellada por un conductor de 23 años en el kilómetro 51 de la carretera PR-2, en Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

Según informó el agente José Hernández Valle, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, a eso de las 8:20 p.m. de ayer, lunes, el conductor Bryan Gabriel Domníguez Cantre, de 23 años, transitaba por la carretera PR-2 en dirección de Manatí a Barceloneta, y no se percató que había una mujer caminando por la carretera, entre el carril derecho y el paseo de emergencias.

PUBLICIDAD

Por tal motivo, fue impactada con la parte delantera del Jeep Wrangler color rojo.

Domínguez Cantre, alegó que no vió a la mujer y solo escuchó que impactó algo, pero continuó la marcha. Poco después decidió regresar para ver lo que ocurrió y se encontró con una patrulla de la Policía Municipal de Manatí, custodiando la escena.

Este fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, donde la agente Lizmarie Laregui, le realizó la prueba de alcohol por aliento, arrojando resultados negativos.

Los paramédicos que llegaron a la escena certificaron que no tenía signos vitales. Por el momento, la fallecida no ha sido identificada.

El fiscal Luis Otilio Martínez, instruyó al traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y a ocupar el vehículo para fines de inspección.