La abogada Anita Hill solicitó este sábado que se posponga la vista de sentencia contra el esposo de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier para mayo próximo.

La solicitud la hizo mediante moción, a dos días de que se venza el plazo para exponer las objeciones del informe presentencia, surge del expediente judicial de Orlando Montes Rivera.

“Se solicita respetuosamente que este honorable tribunal continúe la audiencia de sentencia para cualquier día después del 1 de mayo de 2024. Esto dará tiempo suficiente para que el gobierno responda y este Honorable Tribunal que se pronuncie sobre las objeciones presentadas el informe previo a la sentencia”, dice la moción.

PUBLICIDAD

No obstante, en otra petición al tribunal, Hill Adames solicitó no entregar tales objeciones el próximo lunes, 25 de marzo, fecha ya fijada por la jueza federal Silvia Carreño Coll. Pidió más tiempo, específicamente, hasta el 9 de abril para completar sus objeciones. Explicó, entre otras cosas, no ha completado la discusión del informe con el representante de la Comisión de Sentencia. También dio a entender que estaría de receso en la Semana Santa.

Montes Rivera y Charbonier tienen previsto escuchar su sentencia el próximo 10 de abril. Ambos resultaron culpables en un juicio por jurado que culminó el 12 de enero de cargos de conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesó un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

Según alega la Fiscalía federal, Charbonier infló el salario de Frances Acevedo Ceballos, quien era su “recepcionista-secretaria” en la oficina legislativa, hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

En el juicio trascendió que Acevedo Ceballos, en un inicio, cambiaba su cheque en efectivo y depositaba la suma pagada como soborno a la cuenta de banco del matrimonio. También se los llegó a dejar en efectivo dentro de la cartera de la hoy convicta o se los transfirió mediante ATH Móvil a sus familiares con mensajes que dejaban claro que el dinero era “De Tata” o “Para Tata”.

Acevedo Ceballos se declaró culpable y fue sentenciada a cumplir tres año y un mes en prisión. Todavía no ha comenzado a cumplir la pena.

El cuarto acusado en este caso lo fue el hijo del matrimonio, Orlando Montes Charbonier. Este se acogió a un programa de desvío, en el cual tendrá que aceptar un grado de responsabilidad y cumplir ciertos criterios que le impondrán. Al cabo de cumplidos, se le desestimarían los cargos.