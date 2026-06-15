El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó entre el 8 al 14 de junio a 111 conductores por manejar en estado de embriaguez y expidió 14,613 boletos por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Los agentes detuvieron a 37 conductores no autorizados manejando vehículos de motor y 12 por violación a las leyes de Sustancias Controladas y de Armas de Fuego, por obstrucción a la justicia y uno por violencia doméstica.

Se ocuparon 72 piezas de marihuana, cocaína y heroína, dos pistolas, 60 balas y cinco cargadores.

Además, se confiscaron cuatro vehículos de motor, otros dos fueron ocupados, localizaron a 13 con gravamen de desaparecido y confiscaron una motora y un vehículo todoterreno.

En ese período se reportaron tres accidentes de tránsito de carácter fatal.

De acuerdo con las estadísticas del negociado, en lo que va de año han ocurrido 106 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 15 menos que los reportados para la misma fecha el año pasado.